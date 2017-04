Médico acusado de abuso sexual durante exames para tirar CNH é suspenso pelo Detran

Um médico credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Goiá Fonseca Rattes, de 69 anos, está sendo acusado por pacientes de abusos durante exames do processo de retirada da Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal.

Duas mulheres, de 20 e 43 anos, registraram denuncia na Polícia Civil da cidade. O médico foi preso na última quinta-feira (20).

Uma das vítimas contou à mãe o que foi apalpada nos seios e a mulher foi até o consultório do médico tirar satisfação, o confronto foi gravado e Goiá Fonseca negou as acusações. Segundo ele, os toques nos seios faziam parte do procedimento normal dos exames.

O Detran Goiás afirmou que repudia quaisquer conduta que não esteja de acordo com o bem-estar e dignidade humana. O órgão ainda informou que o médico envolvido no caso foi suspenso preventivamente e um processo administrativo foi aberto para apurar a conduta do profissional.