Médico é indiciado por omissão de socorro a motociclista em Goiânia; veja vídeo

O médico Luciano Roberto Afonso foi indiciado por omissão de socorro e injúria, no caso da morte do entregador Darlan Ernestino da Silva Santos, de 34 anos, que morreu após sofrer um acidente, em Goiânia.

Veja o vídeo:

Segundo a Polícia Civil (PC), os integrantes da ambulância de socorro foram ouvidos e todos confirmaram a denúncia de uma das enfermeiras. Imagens de um vídeo mostram o médico sentado de costas para o paciente dentro da ambulância. Duas enfermeiras e um socorrista disseram para a polícia que o médico omitiu socorro para a vítima.

A polícia informou que o caso será remetido ao poder judiciário e já foi encaminhado para a controladoria do Estado. O médico, que atuava no Sistema Integrado de Atividades Técnicas (Siat) do Corpo de Bombeiros, está afastado das funções, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Ele é investigado também no Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego).