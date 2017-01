Médica recém-formada morre após acidente a caminho de formatura

Morreu na noite do último sábado (21) a recém-formada em medicina, Fabiana Araújo Miranda. O carro onde estava a jovem e sua família se envolveu em um grave acidente quando iam para um dos eventos da sua formatura, no domingo (8), em Petrolina (PE). A mãe da formanda, Heloísa Miranda de Araújo, morreu no local do acidente.

Fabiana estava hospitalizada há 13 dias em estado grave no Hospital das Clínicas, em Salvador, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 21h do sábado (21).

A cerimônia de colação de grau estava marcada para quinta-feira (12) e chegou a ser cancelada pelos colegas da estudante. Porém, enquanto estava hospitalizada, Fabiana estava consciente e conseguiu falar para que a comemoração prosseguisse. Segundo amigos da vítima, ela havia colado grau antes da cerimônia e já atuava como profissional.

Em uma rede social, o reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), onde a jovem estudou, lamentou a perda. "Neste momento de profundo pesar, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos de Fabiana, especialmente os colegas e professores da Turma XIII de Medicina Univasf. Que Deus conforte a todos!", escreveu.