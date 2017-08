Médica morre após acidente com van em rodovia

A médica Christiane Salgado Sette, de 31 anos, morreu na noite de quarta-feira (30) após colidir o carro em que dirigia com uma van, na qual sete pessoas ficaram gravemente feridas. O acidente ocorreu na rodovia Comendador Pedro Monteleone, também conhecida como rodovia da Laranja, entre as cidades de Catanduva e Palmares Paulista (SP).

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a teria batido de frente com o outro veículo que vinha no sentido contrário da rodovia. Testemunhas afirmaram que a motorista teria perdido o controle do veículo e invadido a outra pista. Christiane, que morava em São José do Rio Preto (SP), morreu no local.

Os sete ocupantes da van eram das cidades de Jaboticabal e Sertãozinho. Eles ficaram feridos e foram levados em estado grave para os hospitais Padre Albino e São Domingos, em Catanduva. As unidades não informaram o estado de saúde das vítimas.

A rodovia da Laranja foi liberada na madrugada desta quinta-feira (31), quase oito horas após a colisão. A polícia vai apurar o que provocou o acidente.

A médica fazia parte da equipe de uma clínica de estética, dermatologia e odontologia em Brasília. O site da empresa traz a informação que Christiane era especialista em cirurgia dermatológica.

Ela também fazia parte de uma clínica de estética em Rio Preto. Em nota, a clínica lamentou a morte da médica e disse que está "profundamente consternada pelo falecimento da Dra. Christiane Sette".

A médica dermatologista integrava a equipe desde 2016, onde era especialista em tratamento de cabelos.

O corpo de Christiane será levado para Belo Horizonte, onde a família mora, e deve ser velado na manhã desta sexta-feira (1º) no Cemitério do Bonfim.