Médica é demitida por suspeita de levar filho menor para auxiliá-la em cirurgia

Uma cirurgiã geral que teria levado o filho menor de idade para auxiliá-la durante uma cirurgia foi demitida do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, informou a assessoria de imprensa da unidade de saúde, nesta quinta-feira (11).

Imagens, que foram postadas pela própria médica em seu perfil em uma rede social, mostram o rapaz ao seu lado com um avental hospitalar e touca dentro de uma sala de operações do local.

Em uma das postagens que foram compartilhadas na última terça-feira, a profissional faz uma brincadeira e chama o filho de "doutor". Em outra fotografia, o rapaz parece ajudar a mãe a manipular um equipamento médico. As imagens chocaram internautas, que criticaram o hospital.

Em nota, assessoria de imprensa da unidade de saúde informou que "foi aberto procedimento para apuração das responsabilidades de todos os profissionais envolvidos na ocasião". O jornal Extra diz que tentou localizar a médica para comentar o caso, mas ela não foi encontrada.

Leia na íntegra a nota assinada pelo diretor técnico do hospital, Guilherme Ribeiro Camara:

"A Santa Casa de Lagoa Santa informa que ao tomar ciência do fato ocorrido em suas dependências adotou todas as medidas cabíveis, incluindo o imediato desligamento da médica em questão. Foi aberto procedimento para apuração das responsabilidades de todos os profissionais envolvidos na ocasião. Registramos que esse foi um fato isolado, contrário aos preceitos da Santa Casa, que trabalha de forma incessante por uma prestação de serviços no mais alto nível técnico e na preservação e respeito da honra e dignidade de seus pacientes".