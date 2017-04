Médica é baleada após entrar por engano em comunidade do Rio de Janeiro

A médica Klayne Moura Teixeira de Souza, de 28 anos, foi baleada na manhã desta quarta-feira (26) após entrar por engano no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do Extra, ela dirigia seu carro e era guiada por um aplicativo de celular quando entrou em uma via errada. No local, havia um grupo de traficantes fortemente armados. Assustada, Klayne acelerou o veículo e os homens começaram a atirar. A médica foi atingida no ombro.

Os próprios criminosos, ao perceberem que se tratava de uma mulher, tentaram ajudar Klayne, a levando de moto para uma Organização Não Governamental (ONG) da região. De lá, os membros da ONG levaram a médica em um carro para o Hospital Miguel Couto, justamente o hospital onde ela trabalha como residente.

Natural do interior do Ceará, a mulher vive no Rio de Janeiro há dois anos. Ele segue internada na unidade hospitalar em estado estável.