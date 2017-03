Mãos sujas nunca mais: conheça o revolucionário 'pegador de pequi' e seu criador; assista 🎥

Procurador aposentado se descobriu inventor e às vezes testador de tutoriais de vídeos no Youtube. Ao perceber como as pessoas se sentiam incomodadas em comer pequi em restaurantes, buscou uma forma de "democratizar" a fruta do cerrado para fazer goianos e não-goianos saborear sem colocar defeito

Reprodução/Youtube O POPULAR