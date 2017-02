Mãe que matou filha recém-nascida e escondeu corpo no escaninho vai a júri popular

Ficou determinado nesta quarta-feira (15) que Márcia Zaccarelli Bersaneti, acusada pelo homicídio e ocultação do cadáver da própria filha em março de 2011, vai a júri popular. A decisão é do juiz Eduardo Pio Mascarenhas da Silva, da 1ª Vara Criminal de Goiânia, que considerou duas qualificadoras: motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que era recém-nascida.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás, Márcia confessou, em depoimento na delegacia, ter matado a filha por asfixia, tapando o nariz da criança. A ré escondeu a gravidez de amigos e familiares, por ter sido fruto de um relacionamento extraconjugal. Seu marido, Glaudson Costa, na época, já havia passado por vasectomia.

Logo após a alta hospitalar, ela contou que se dirigiu a uma praça no Setor Coimbra, onde cometeu o crime. Em seguida, colocou o corpo dentro de uma bolsa e o levou para o apartamento onde morava, no Setor Bueno. Depois, a mulher acondicionou o cadáver em sacos plásticos e em caixas de papelão e o ocultou no escaninho, dentro da garagem. O crime só foi descoberto em 9 de agosto de 2016, quando Glaudson, após se divorciar de Márcia, foi procurar objetos no escaninho e, ao sentir um odor estranho em uma das caixas, acionou a polícia.

Defesa e qualificadoras

A defesa de Márcia pediu exame de insanidade mental, realizado em novembro do ano passado. Na ocasião, a perícia constatou que a ré não possui transtornos, nem dependência química. Presa preventivamente em 11 de agosto, a acusada, em audiência realizada em juízo, deu informações confusas sobre as circunstâncias da morte do bebê. “Eu nunca quis minha filha longe. Eu ia lá (escaninho) praticamente todos os dias. Eu queria ela comigo e viva. Eu não matei a minha filha. Eu a embalei porque queria ela comigo”, falou na ocasião. Em outubro, a ré foi solta e cumpre medida cautelar.

A desclassificação do crime de homicídio doloso para infanticídio foi, também, pleiteada pelos defensores. Prevista no artigo 123 do Código Penal, a conduta engloba matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Contudo, para o magistrado responsável pelo caso, Eduardo Pio a tese não exime Márcia do julgamento popular, pois deve ser analisada pelos jurados.