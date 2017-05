Mãe não consegue soltar filho da cadeirinha e bandidos levam criança durante roubo de carro

Uma criança de 4 anos, que estava presa na cadeirinha, no banco de trás de um veículo, foi levada por criminosos durante um roubo, na noite de terça-feira (16), na porta do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. “Comecei a gritar: pode levar o carro. Só deixa o meu filho. Eu só quero tirar o meu filho”, contou desesperada a mãe do menino, que não conseguiu retirar o filho da cadeirinha.

Tudo começou quando a mãe foi levar o filho, que estava doente, até o hospital, mas não havia vaga para internação no local e ela resolveu levá-lo para outra unidade. Quando ia sair do estacionamento, dois homens armados chegaram. “Ele [assaltante] estava com a arma numa mão, eu lembro que segurei na outra e falei: 'Pelo amor de Deus, leva o carro, mas deixa meu filho. Eu estou indo levar ele para o hospital. Meu filho está passando mal'. Ele fez assim, 'não quero saber', viu que não conseguia e o outro [disse]: 'Bora, bora, bora'. Ele entrou no carro e foi embora. Eu corri ainda atrás do carro, mas não deu”, explicou a mãe, que continuou: “Eu me senti, assim, muito impotente. Você vê pessoas que você não conhece levando seu filho embora. Você não poder fazer nada é muito desesperador”.

A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha. PMs do Batalhão de Vias Expressas (BPVE) viram o carro passar na Avenida Brasil e iniciaram a perseguição. Os bandidos entraram na comunidade Vila Aliança, atiraram contra os policiais e um dos disparos acertou o capô do veículo. Segundo a PM, eles não revidaram por causa da criança.

Quando a mãe do menino estava no 34ª DP, em Bangu, onde registrou o caso, o filho foi devolvido, após duas horas de perseguição. “Foi a melhor sensação do mundo. Você ver seu filho ali, seu filho bem. Enquanto eu não peguei, não abracei...É meu filho, a única coisa que eu tenho”, falou a mãe.