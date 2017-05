Mãe e padrasto são suspeitos de matar criança de 9 anos em Goiânia

Atualizada às 9h18

A mãe e o padrasto de um menino de nove anos foram presos, neste domingo (21), suspeitos de matar a criança em Goiânia. Segundo o delegado Valdemir Pereira, o homem, de 20 anos, confessou que enforcou a vítima com um lençol a pedido da mãe do menino.

De acordo com Pereira, o crime aconteceu na última sexta-feira (19), na casa onde a família morava, no Setor Nunes de Morais. Após o homicídio, o padrasto colocou o corpo em uma caixa de papelão e o deixou em um matagal perto da residência.

Já no domingo (21), o casal procurou o Grupo Antissequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), na Cidade Jardim, para registrar o desaparecimento da criança.

A mãe, de 27 anos, disse que a criança tinha sido sequestrada por quatro homens quando ele estava com o padrasto e que os supostos sequestradores estariam pedindo dinheiro por causa de uma dívida de R$ 1,6 mil, do companheiro dela. Ela disse que conseguiu juntar metade do valor, mas como os bandidos não entraram em contato, ela resolveu ir até à polícia.

Segundo o delegado, o casal falou coisas diferentes nos depoimentos e o homem confessou a autoria do crime a pedido da mulher. Os dois foram presos. A Polícia Civil disse que ainda faz diligências nesta segunda-feira (22), para esclarecer o caso.