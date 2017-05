Mãe e filho, mortos em acidente provocado por um racha em Brasília, serão cremados em Valparaíso

Um pega envolvendo um Chevrolet Cruze prata, um Volksvagen Jetta preto e um Land Rover Evoque foi responsável por um acidente que matou mãe e filho na noite desse domingo (30), na Avenida L4 Sul, em Brasília.

As vítimas estavam voltando de um passeio dominical em um Ford Fiesta quando foram atingidos pelo Jetta. Segundo uma testemunha, o condutor do veículo preto disputava um racha com um Land Rover Evoque, conduzido por um sargento do Corpo de Bombeiros, quando aconteceu o acidente. O Fiesta perdeu o controle, saiu da pista e capotou diversas vezes.

De acordo com informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF), o motorista do Evoque estava visivelmente bêbado. Ele entregou a carteira de motorista, se recusou a fazer o bafômetro e, quando o agente foi conversar com uma testemunha, ele fugiu da cena do crime.

Uma testemunha disse ao jornal Metrópoles que os três motoristas estavam em uma festa em uma lancha às margens do Lago Paranoá, que tinham ingerido bebida alcoólica, e deixaram o local por volta das 19h.

Com o impacto e violência do choque, Cleusa Maria Cayres, de 69 anos, e Ricardo Clemente Cayres, de 46, que estavam no bando de trás, morreram na hora. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro onde estavam as vítimas saiu da pista ao ser atingido e colidiu um uma árvore. O veículo chegou a capotar. A traseira do Fiesta ficou completamente destruída.

Outras duas pessoas que estavam no Fiesta sobreviveram. Helberton Silva Quintão, 37 anos, que dirigia, e Osvaldo Clemente Caires, 72, marido e pai das vítimas, foram levados ao Hospital de Base. O primeiro saiu ileso, enquanto o segundo sofreu escoriações na cabeça e no braço, sem gravidade. Helberton é genro do casal.

Os corpos das duas vítimas do acidente foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) na noite desta segunda-feira e, segundo familiares, deverão ser cremados nesta terça (2), no Crematório Jardim Metropolitano, na cidade de Valparaíso (GO). Ricardo deixa dois irmãos, duas irmãs e o pai.

Nesta segunda

Os condutores veículos envolvidos no “pega” se apresentaram nesta segunda-feira (1º) à polícia. O Jetta era conduzido por Eraldo José Cavalcante Pereira. Fabiana de Albuquerque Oliveira dirigia o Cruze e Noé Oliveira, a Range Rover.

O delegado que conduz as investigações vai aguardar a perícia para divulgar a linha que será tomada: racha com resultado em morte, homicídio culposo ou homicídio doloso agravante por ingestão de bebida alcoólica.