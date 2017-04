Mãe e filho morrem com suspeita de dengue hemorrágica em Goiânia

Mãe e filho morreram com suspeita de dengue hemorrágica após nove dias de internação em Goiânia. Denícia Pereira, de 93 anos, e João Pereira, de 50 anos moravam no setor Jardim Curitiba. O intervalo entre as mortes foi de apenas 12 horas.

No último dia 9 de abril, a idosa foi internada no Hospital São Marcos e o filho no Hospital de Doenças Tropicais (HDT). Apesar de doentes, familiares contam que eles estavam aparentemente bem.

As vítimas foram enterradas na quarta-feira (19), no Cemitério Parque Memorial.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que em 2017 já foram registrados mais de 9 mil casos de dengue na capital goiana.