Mãe e filho acusados de matar a pamonheira Marizete são julgados em Goiânia

Sueide Gonçalves da Silva e o filho Willian Divino da Silva Moraes acusados por homicídio triplamente qualificado contra a pamonheira Marizete de Fátima Machado estão sendo julgados no salão do 2° Tribunal do Júri de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (23).

O crime aconteceu no dia 29 de março de 2015. Segundo a denúncia, os réus capturaram a vítima e a levaram para um lugar deserto, próximo à Vila Nossa Senhora Perpétuo Socorro, em Abadia de Goiás, onde, após atirarem várias vezes, colocaram fogo no corpo de Marizete.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu dois dias depois, em consequência das lesões. Sueide Gonçalves foi presa em flagrante horas depois do crime e o filho dela no dia 2 de abril.

A acusação é sustentada pelos promotores de Justiça Aguinaldo Bezerra Lino Tocantins e Renata de Oliveira Marinho e Sousa. A sessão do julgamento é presidida pelo o juiz Antônio Fernandes de Oliveira.

Relembre o caso:

Marizete, que era cozinheira em uma pamonharia no Jardim América, saiu do trabalho em direção à sua casa, quando foi abordada de carro pela dupla. Sueide desceu do carro e, com um revólver, obrigou a vítima a entrar, quando, então, Willian partiu em direção à Abadia de Goiás. Durante o trajeto, Sueide começou a torturar a cozinheira, dizendo que iria matá-la e depois mataria seu filho e o seu patrão.

Chegando na zona rural de Abadia de Goiás, Marizete foi obrigada a descer do carro, sendo agredida por Willian com xingamentos, socos e pontapés. Ele também atirou nela, acertando-a por seis vezes, em diferentes locais do corpo: na parte de trás da cabeça, no tórax e antebraço.

Não satisfeitos, os denunciados envolveram a vítima em papel alumínio. Posteriormente, Sueide jogou álcool sobre o corpo e ateou fogo. Acreditando que Marizete estivesse morta, fugiram do local.

A vítima, entretanto, conseguiu apagar o fogo rolando sobre o capim molhado e conseguiu andar até a estrada, quando foi socorrida por moradores. Apesar de ter sido encaminhada para o Hugo, ela morreu dois dias depois.

Os crimes

Sueide e Willian foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, por ter sido praticado por motivo fútil, por submeterem a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico, dificultando a sua defesa e também pelo crime de tortura, em sua modalidade psicológica.

O Ministério Público sustenta a presença da qualificadora do motivo fútil, pela desproporção entre a motivação e o resultado produzido, uma vez que a vítima era ótima cozinheira e trabalhava em uma pamonharia concorrente ao estabelecimento dos denunciados.

Conforme laudo, Marizete morreu em virtude de descompensação metabólica pelas queimaduras de 2° e 3° graus em cerca de 50% da superfície corporal e lesões provocadas pelos tiros.