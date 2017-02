Mãe e filha têm morte trágica no Conjunto Vera Cruz

Uma desilusão amorosa, um histórico de depressão, uma mulher insatisfeita com a própria vida. A manicure Eliete Carrilho Santiago, de 37 anos, era vista como uma mulher zelosa com os filhos, com a casa e com o marido. Andava sempre bonita e bem arrumada. Apesar disso, era muito nervosa e sofria de depressão. Falou algumas vezes em se matar. A ameaça não foi levada a sé...