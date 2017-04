Mãe e filha são executadas a tiros em bar em Goiânia

Mãe e filha foram mortas a tiros em um bar no cruzmento das ruas 72 com a 61, no Centro da capital, na noite desta terça-feira (25). A Polícia Civil ainda não forneceu informações sobre o caso.

Policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) estiveram no local. Segundo a ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por testemunhas do crime que ouviram vários disparos de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas as vítimas não resistiram. Os corpos delas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, que informou que as mulheres não foram identificadas oficialmente.