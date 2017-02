Mãe e filha morrem em acidente ao fugir de assaltantes; jovem lutava contra câncer

Apesar de lutar contra um câncer de mama, foi um acidente de carro que tirou a vida da jovem Laísa Piascentini Ohmaye, de 25 anos. A mãe da jovem, Maria Cristina Piascentini Feitosa, de 52, também morreu na hora da batida contra um poste, em Poá, interior de São Paulo. De acordo com a polícia, a suspeita é de que a família fugia de assaltantes quando perdeu o controle de veículo.

A advogada da família, Marisia Vilela, contou que a família voltava na madrugada de quinta-feira (16) do aeroporto de Guarulhos, onde tinha ido buscar um amigo. Na volta do aeroporto, eles foram vítimas de uma tentativa de assalto. Um carro com ladrões emparelhou com o deles. Os criminosos apontaram as armas. Quando um dos ladrões descia do veículo, o marido da Maria Cistina, que dirigia o carro, mandou todos abaixarem e arrancou. Mas na fuga, ele perdeu o controle da direção e bateu em um poste”, contou a advogada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro ficou totalmente destruído depois de se chocar violentamente contra o poste que foi arrancado com o impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou os óbitos de mãe e filha no local do acidente.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o motorista foi levado para o Hospital Regional de Ferraz e já recebeu alta médica.

Maria Cristina tinha raspado o cabelo em solidariedade à filha que fazia quimioterapia. Ambas foram enterradas nesta sexta-feira (17) em Itaquaquecetuba.