Mãe e criança morrem queimadas após carro bater de frente com carreta na BR-452

Matéria atualizada em 17hh38

Duas pessoas morreram carbonizadas na tarde desta sexta-feira (10), após um acidente entre um carro e uma carreta no km 88 da BR-452, entre Santa Helena e Bom Jesus de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia de Itumbiara para Santa Helena, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Com a colisão, o carro pegou e as duas pessoas que estavam no veículo, a mãe e uma criança, morrem carbonizadas.

Segundo a PRF, o motorista da carreta foi encaminhado para o Hospital de Bom Jesus de Goiás com algumas escoriações e reclamando de dor na bacia. Ele seguia de Rondonópolis (MT) para Araguari (MG).

Os corpos da mulher e da criança foram removidos pelo Instituto Médico Legal de Itumbiara.