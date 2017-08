Mãe de Tamires tentou se jogar do prédio quando viu o corpo da filha, afirma vizinha

A mãe da estudante Tamires de Paula, 14 anos, que foi morta com aproximadamente 10 golpes de faca pelo vizinho, de 13 anos, no Edifício Residencial Pedra Branca, no Jardim América, em Goiânia, tentou se jogar do prédio quando viu o corpo da filha. A informação foi confirmada por vizinhos e pela síndica Vilma Pereira.

As testemunhas disseram que a mulher ficou em estado de choque e falava pausadamente "eu vi o sangue da minha filha". Atordoada com situação, a mãe de Tamires tentou pular a janela do apartamento onde morava com a filha, mas foi contida por vizinhos e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).