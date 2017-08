Mãe de Tamires quer que jovem que matou sua filha seja preso como criminoso e não doente mental

"Eu queria pular da sacada do prédio". Este foi o sentimento inicial da recepcionista Maria Paula de Almeida, de 43 anos, ao ver o corpo da filha, a estudante Tamires Paula de Almeida, de 14, na escada do quinto andar do prédio onde as duas moravam sozinhas. Tamires foi morta por um estudante de 13 anos que morava no mesmo prédio que ela, no início da tarde do dia 23 de agosto, na Rua C-137, no Jardim América.

Maria Paula foi amparada por pessoas que estavam no apartamento e hoje fala que não pensa em suicídio. "Tenho de lutar por justiça. Para que ele fique preso não como um doente mental, mas como um criminoso".

Ela falou nesta quinta-feira (31) com O POPULAR e revelou que a filha era muito estudiosa, "colecionava notas 10" no boletim e sonhava em ser psicóloga. "Ele acabou com todos os sonhos dela, que era uma criança".

O adolescente está internado provisoriamente por até 45 dias. Neste prazo será feita a apresentação do menor à Justiça e a abertura de prazo para a defesa prévia e oitiva de testemunhas. Depois disso, o juiz da Infância e Juventude vai proferir a sentença.