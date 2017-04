Mãe de quíntuplos que morreram em Goiânia não tem previsão de alta, diz família

À espera do resultado de um exame, Carla Divina Faria de Oliveira, de 24 anos, segue internada na Maternidade Amparo, no Setor Bueno, em Goiânia. De acordo com a família, ela está se sentindo bem, "conversando, andando, com o quadro normal", mas ainda não há previsão de alta.

A gravidez de quíntuplos da técnica em enfermagem teve um final triste. Após 23 semanas de gestação, ela entrou em trabalho de parto, na manhã de sábado (15), mas nenhum dos bebês sobreviveu.

Em entrevista ao G1 Goiás, o pai da jovem, Carlos Antônio de Oliveira, contou que acredita que em casa a recuperação será melhor. “O hospital gera muitas lembranças e ela fica mais triste ainda”, disse o pai da jovem.

A família optou por sepultar os bebês sem velório. “Optamos por não fazer velório para não causar mais tristeza”, pontou Carlos.