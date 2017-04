Mãe de estudante agredido pede por justiça: “Não se faz isso nem com um cachorro”

Mãe do estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33, a cabeleireira Suzeth Barbosa, de 49 anos, chegou na tarde deste sábado (29) a Goiânia para ficar junto com o filho, que passa por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Em entrevista no hospital, Suzeth pede por justiça e que quem agrediu Mateus seja punido. “Não se faz isso nem com um cachorro morrendo”, e pediu: “Que quem fez isso coloque a mão na consciência e saiba que agiu errado.”

Mateus foi ferido com um golpe de cassetete na testa por um capitão da Polícia Militar de Goiás (PMGO) no início da tarde da última sexta-feira (28), na Avenida Goiás, Centro de Goiânia, durante manifestações da greve geral contra as reformas da Previdência Social e trabalhista realizadas. A mãe do jovem mora em Barueri, interior de São Paulo, e veio para Goiânia juntamente com o irmão de Mateus, o estudante Natanael Barbosa Santos, assim que ficou sabendo que o filho estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hugo.

No hospital, Suzeth disse que não conseguiu ver as imagens que circulam nas redes sociais mostrando o exato momento em que Mateus foi agredido. “Nem tive coragem de ver as imagens divulgadas nas redes sociais”, afirmou. A cabeleireira explicou que o filho veio a Goiânia para cursar Ciências Sociais depois de já ter feito um curso de Tecnologia da Informação, em São Paulo. “Meu filho é estudioso, trabalhador, em busca dos seus sonhos. Não é bandido, nem vagabundo. E mesmo que fosse. A polícia não tem direito de bater em ninguém. É um ser humano, gente. Um ser humano”, disse.

Mateus passa por cirurgia de reparação dos ossos, procedimento iniciado por volta das 15 horas e sem horário previsto para término. O quadro clínico do estudante, conforme informações do hospital, é o mesmo desde a sua internação: grave, sedado e intubado. A opção pela cirurgia foi tomada pelas equipes médicas pelo fato do quadro ter se mantido estável.

A sequência de fotos abaixo mostra que a vítima corria na Avenida Goiás, quando foi atingida brutalmente pelo capitão da Polícia Militar. O cassetete se partiu com a violência do golpe. Veja: