Mãe de Ana Clara recebe presentes de alunos em culto ecumênico realizado nesta sexta

A Escola Municipal Orlando de Morais organizou na noite de sexta-feira (3), um culto ecumênico em homenagem à memória de Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, que foi encontrada morta no último dia 22. Na ocasião, Glauciane Pires Silva, mãe da menina, agradeceu a presença de todos e distribuiu cartões com fotos da filha e um trecho da letra da música "Faz um milagre em mim", de Régis Danese.

Os presentes choravam e Glauciane buscava conforto no ombro de Cezarino Epaminondas Rocha Silva, padrasto de Ana Clara, enquanto celebrantes das religiões católica, evangélica e espírita declamavam palavras de conforto. O pai da menina, Arlindo Sebastião Camargo, não compareceu.

As lágrimas tomaram conta do ambiente quando a equipe do departamento pedagógico da escola entregou à Glauciane, um buquê de flores juntamente com a aluna Milena Souza, de 6 anos, que entregou uma caixa, um balão e um ursinho de pelúcia.

À redação, a pequena Milena disse que era muito amiga de Ana Clara e que na caixinha havia cartas e desenhos de todos os colegas. Ressaltou, ainda, que o urso que deu de presente era dela mesmo. “Eu quis dar meu ursinho porque eu gostava muito dela e estou com saudades”, falou.

A professora Lucélia Kellen de Santana, que conviveu com Ana Clara em 2016, contou que ela era participativa, alegre, inteligente e muito organizada. “Na hora do recreio, o que ela mais gostava de fazer era pular corda. ‘Bate foguinho pra mim, tia’, era o que ela me pedia”, contou, emocionada. Segundo Lucélia, os alunos afirmam diariamente que sentem saudades da coleguinha.

Segundo a diretora Maria Dalka durante as próximas três semanas o Padre Bonfim e a Secretaria de Educação e Esporte vão organizar atividades especiais para "distrair os alunos".

O corpo de Ana Clara foi encontrado no último dia 22, em um matagal de uma estrada vicinal, próximo à Embrapa, na GO-462, em Santo Antônio de Goiás. A menina ficou cinco dias desaparecidas.