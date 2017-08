Mãe de adolescente de 13 anos que matou jovem a facadas é internada

O adolescente de 13 anos suspeito de matar a estudante Tamires Paula, de 14, foi apreendido pela polícia e encaminhado, num primeiro momento, à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI) de Goiânia.

A família do jovem acompanhou as autoridades até o local. A mãe do adolescente passou mal e teve que ser encaminhada a uma unidade de saúde. Já o pai mostrava estar abalado emocionalmente e abraçava o tempo todo os pertences do filho.

À reportagem, ele contou que o adolescente nunca teve nenhum problema e não tinha depressão ou alguma doença mental. Ele também não tomava remédios.

O jovem foi levado no final desta quarta-feira (23) para a Central de Flagrantes da capital.