Mãe confessa ter matado dois filhos recém-nascidos

Uma mulher de 30 anos confessou que matou os dois filhos recém-nascidos no interior do Paraná. De acordo com a polícia, um dos crimes foi praticado ainda em 2013 e outro no sábado (31). O caso foi descoberto após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar de Salto do Lontra, no sudoeste do estado.

As investigações apontam que a suspeita negou aos conselheiros a última gravidez, condição que também escondeu dos familiares. Desconfiados da história, eles procuraram o hospital de Santa Izabel do Oeste, na mesma região, e encontraram o prontuário do parto o qual consta a informação de que ela havia dado à luz um menino de 3,3 kg.

Quando o caso foi denunciado, a mulher confessou que matou o filho asfixiado logo depois de deixar o hospital e escondeu o corpo em casa até que pudesse jogá-lo em uma fossa. Exames devem apontar as causas da morte da criança.

Ela ainda afirmou que já havia matado outro filho recém-nascido, em setembro de 2013. Nesta terça (3), policiais, com a ajuda de bombeiros, fizeram escavações em duas fossas na casa onde mora a suspeita, mas nenhum corpo foi encontrado. O prontuário do parto em um hospital de Salto do Lontra confirmou o nascimento de uma menina, filha da suspeita.

A mãe foi presa em flagrante e deve responder pelo crime de ocultação de cadáver.