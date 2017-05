Mãe agrediu médica 13 dias antes da morte da filha em Caldas Novas, veja 🎥

Imagens de câmeras de segurança do Hospital Municipal de Rio Quente mostram Denise Marques, de 23 anos, entrar na unidade de saúde às 20h20, deixar a filha de um ano e seis meses em um banco, e, em seguida, desferir socos contra uma médica no dia 21 de abril.

Treze dias depois a menina morreu após dar entrada com traumatismo craniano no Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Caldas Novas. Laudos médicos comprovaram que a causa da morte foi uma hemorragia interna ocasionada por violência sexual.

A suspeita do delegado Leylton Arruda, responsável pelo caso, é que a médica tenha constatado no dia das filmagens que a menina apresentava lesões, tenha acusado a mãe de ter agredido a criança e ameaçado que iria denuncia-la para o Conselho Tutelar.

Segundo ele, a profissional será intimada a comparecer à delegacia para ser ouvida nos próximos dias. “Nós iremos ouvi-la e queremos saber qual era o estado de saúde da criança naquele momento”, disse. O delegado, porém, não soube precisar se a médica chegou a registrar um boletim de ocorrência.

Como já reportado pelo POPULAR, mais testemunhas relataram terem presenciado diversas agressões sofridas pela criança ao delegado que cuida do inquérito.

A reportagem tentou contato com a direção do Hospital Municipal de Rio Quente, contudo, até o momento, a unidade não se pronunciou sobre o caso. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Quente também foi procurada, mas não teceu nenhum comentário.

O caso

No dia 4 de maio a menina de ano e seis meses morreu após dar entrada com traumatismo craniano no Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Caldas Novas. delegado responsável pelo caso pediu que o corpo fosse examinado por peritos do Instituto Médico Legal (IML) para identificar se a menina teria sido agredida.

De acordo com ele, após os laudos, ficou comprovado que a causa da morte foi uma hemorragia interna causada por violência sexual. “Além de ferimentos nas partes íntimas, que já demonstravam os abusos sexuais sofridas pela criança, ela também apresentava diversos hematomas por todo o corpo”, relatou.

No mesmo dia o padrasto Fernando Marques Silva, de 25 anos, e a mãe da menina, Denise Moreira, 23 anos, foram presos em flagrante. O homem é suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável, qualificado pelo resultado da morte, e a mulher, além da mesma acusação, responderá por omissão. Eles foram encaminhados para o presídio do município e, caso sejam condenados, podem pegar de 12 a 30 anos de prisão.

Os responsáveis pela criança alegaram quedas e doença para justificar os indícios de agressão. O padrasto permaneceu calado durante todo o interrogatório. Já a mulher manteve a versão de que a criança teria caído de cabeça e, por isso, teria morrido. Apesar de não terem confessado, Leylton Arruda destaca que mais provas apontam os dois como os principais suspeitos. “O médico legista comprovou que a criança tinha lesões recentes e, nos últimos dias, apenas os dois ficaram com a criança. Temos mais denúncias de agressões de testemunhas”, lembrou.