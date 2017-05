Mãe é presa em flagrante na rodoviária de Firminópolis dando porção de crack ao filho adolescente

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante no final da tarde da última quinta-feira (11) na rodoviária da cidade de Firminópolis, a 130 quilômetros de Goiânia, acusada pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil (PC), ela estava indo encontrar o filho de 17 anos, que cumpre pena no regime semiaberto no município. Após receberem denúncias e vídeos, os policiais se dirigiram até o terminal rodoviário e flagraram a mãe entregando 300 gramas de crack ao jovem, no estacionamento do local. Os nomes dos envolvidos no crime não foram revelados pela PC.

O adolescente foi apreendido e levado junto com a mulher para a Delegacia da cidade. Ela responderá pelo crime de tráfico ilícito de drogas.