Mãe é acusada de mandar matar a filha de 13 anos por ciúmes do padrasto

Uma mulher de 54 anos foi presa acusada de mandar matar a filha de 13 anos em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A adolescente Francine Sin da Silva foi encontrada morta na manhã de sábado (15), em um matagal com marcas de estrangulamento e ferimentos na cabeça.

A mãe, Geni Sins, relatou à polícia que a menina saiu com o padrasto para comprar ovos de páscoa em um mercado perto de casa e não foi mais vista. No entanto, a delegada Lisandra Carvalho disse que desconfiou dessa versão desde o início do caso. Segundo ela, a mãe da vítima dava impressão de que já sabia que a filha estava morta ainda durante as buscas.

Na tarde da quinta-feira (20), o padrasto foi detido e confessou à polícia que matou a adolescente a mando da mulher. Além do relacionamento afetivo, o homem é sobrinho da acusada.

O assassino disse que a mandante lhe ofereceu recompensa pelo crime. De acordo com a delegada, o homem revelou que a motivação do crime seria ciúmes da relação que ele tinha com Francine.

Moradores da região contaram que a adolescente era vista constantemente na companhia do padrasto. Durante as investigações a polícia chegou a questionar a mãe sobre um possível envolvimento entre os dois, mas foi negado.

O casal foi encaminhado ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, onde estão presos preventivamente por feminicídio.