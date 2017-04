Más condições de prédio levam MP-GO a pedir interdição do IML de Catalão

Quem precisa se submeter a perícias no Instituto Médico Legal (IML) de Catalão, muitas vezes, necessita aguardar de fora do da unidade sujeitas à exposição do sol ou da chuva, mesmo com feridas abertas. O espaço não é adequado, segundo a promotora de Justiça Ariete Cristina Rodrigues Vale da 5ª Promotoria de Justiça do município do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

Diante do exposto e de outras condições adversas encontradas na unidade, a promotora popôs nesta quinta-feira (6) ação civil pública contra o Estado visando à reestruturação do 8° Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Catalão, na parte de necropsia, também com a implantação de sistemas de esgoto e plano de gerenciamento de resíduos, bem como regularização de seu funcionamento, sob pena de multa pessoal ao governador de Goiás, Marconi Perillo, no valor de R$ 10 mil.

Os pedidos liminares são urgentes e abrangentes, conforme consta no processo. Foi requerida, portanto, a interdição imediata e temporária da parte de necropsia do núcleo, com a paralisação das atividades e uso, enquanto os riscos constatados nas inspeções técnicas e vistorias já realizadas no espaço continuem.

“A reativação, portanto, deverá ser condicionada à realização das obras de conservação na parte interditada, na unidade do Centro, ou construção e adequação da estrutura física necessária para seu uso regular com segurança para os funcionários e para a população local, na nova sede, no Bairro Ipanema”, solicita a promotora na ação.

Entre os pedidos liminares estão: a execução de projeto de rede de esgoto; criação e implantação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde; licenciamento ambiental; obtenção de alvará sanitário; padronização de procedimentos das atividades; colocação de recipientes para resíduos; destinação de área para depósito de materiais diversos; criação de sistema de climatização; criação de acesso externo e exclusivo para a sala de necropsia; além da criação de local com estrutura para acondicionamento de corpos em decomposição.

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás (SSPAP-GO), por meio da assessoria de imprensa, afirma que só vai se pronunciar após ser citada formalmente pela Justiça.