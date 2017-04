Luan Santana grava vídeo e manda presentes para garoto goiano

Fã do cantor Luan Santana, Erik Henrique de Oliveira Rodrigues, de 11 anos, recebeu do artista diversos presentes e um vídeo com um convite para um de seus shows. O garoto de Leopoldo Bulhões, a 60km de Goiânia, tem um transtorno psicológico e as músicas do sertanejo são uma das únicas coisas que o acalmam em suas crises. Após o POPULAR contar sua história, em mar...