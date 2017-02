Luís Carlos se despediu de vizinhas e cobrou dívida na 44

Ao que tudo indica Luís Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos, suspeito de ter matado Ana Clara Pires Camargo, 7, sabia que algo aconteceria com ele. Vizinhas contam que o microempresário se despediu durante visita na segunda-feira passada e pessoas com quem ele tinha negócios relatam que ele havia cobrado dívidas. “Vim me despedir porque vocês não vão mais me ver”, relatou uma moradora do Setor Orlando de Morais, que preferiu não ser identificada.

A família conta que conhecia Gonçalves há cerca de cinco anos. Quando mudaram para o setor, ele já morava lá. “Ele era nosso amigo, sempre nos visitava. Nunca imaginei isso dele. Quando ele disse que ia embora eu achei que fosse brincadeira, porque ele sempre tinha brincadeiras bobas”, diz uma das vizinhas.

Mas a mãe dela conta que, apesar da proximidade, tinha “uma cisma” de Gonçalves. Segundo a vizinha, a mãe do suspeito havia dito que ele tinha problemas mentais. A idosa diz que recebia o amigo bem e até fazia comida para ele de vez em quando. Mas confessa que se sentia incomodada com o jeito pegajoso que ele tinha com as filhas e as netas dela.

Apesar disso, ela se diz surpresa com a atitude dele. “Estou arrasada. Não queria isso para ele, muito menos para a criança. É como dizem, o inimigo às vezes come na sua mesa.”

O espanto também tomou conta na região da Rua 44 após a divulgação da foto de Luís Carlos. Isso porque o até então suspeito era fornecedor de materiais gráficos para toda a região, como blocos para orçamentos e cartões de visita. Segundo clientes, ele os teria visitado ainda ontem para receber dinheiro.

“Eu olhava a foto e não acreditava no que via. Eu comprei notinha dele sábado, estava normal e a menina já estava desaparecida”, diz uma vendedora, que não quis se identificar, assustada com a indiferença do suposto assassino. Ela ainda afirma tê-lo visto ontem cobrando dívidas de clientes. “Pra mim ele precisava juntar dinheiro rápido”, afirma ela, que acreditava na fuga do suspeito após a exposição.

Desde o início da manhã, quando a primeira foto e o nome do suspeito circularam nas redes sociais, iniciaram os boatos e a indignação entre os comerciantes. Ao menos uma vez na semana ele visitava clientes na Rua 44 oferecendo blocos de papel para orçamento, a partir de 2 reais. Era conhecido por ser sério e distante, sem muita conversa ou brincadeira. “Chegava, perguntava se queríamos bloquinho e ia embora, sem papo. Mas aqui todo mundo conhecia ele”, afirma Wanessa Moura, vendedora em uma galeria de moda e cliente do suspeito. Acostumados à presença dele, comerciantes se reuniam indignados em frente às bancas.

Um áudio chegou a correr em grupos do WhatsApp e confirmava a morte e linchamento do suspeito, o que foi desmentido após a troca de tiros entre ele e a PM. Há menos de um ano, Gonçalves abriu uma pequena gráfica registrada em sua casa. (Colaborou Thales Dias - estagiário do Grupo Jaime Câma)