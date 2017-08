Loja oferece smart TV por R$ 279 e causa confusão ao dizer que errou preço na etiqueta

Um supermercado na Zona Sul de Natal (RN) gerou polêmica após anunciar uma TV LCD de 55 polegadas por R$ 279, no último sábado (12). O valor ainda poderia ser parcelado em até 10 vezes sem juros, ou em 24 vezes com acréscimo.

Segundo informações do G1, oito clientes tentaram comprar os televisores pelo preço da etiqueta (foto), mas os vendedores impediram a compra assim que perceberam o erro. A loja justificou que o valor certo deveria ser R$ 2.999.

Como as vendas foram impedidas, o estabelecimento foi autuado e tem 10 dias para se defender.

"A loja não vendeu e foi autuada pelo Procon, que deu 10 dias para que o supermercado explique o que houve. Se ficar entendido que nós estamos certos, a loja terá que nos vender pelo preço que foi anunciado. Ou, ainda pode tentar fazer um acordo conosco", disse Alan Rodrigo Conceição Alves, um dos clientes impedidos de fazer a compra.

Ao G1, o coordenador geral do Procon, Cyrus Benavides, afirmou que, por lei, os consumidores têm o direito de levar o produto com o preço em acordo com o que é exibido na loja. Ele afirma que os fiscais do Procon foram ao local e ordenaram que o supermercado cumprisse a lei. Apesar disso, a empresa se negou.

Neste caso, segundo a reportagem, o órgão lavra um flagrante, indicando que o estabelecimento cometeu oito infrações - número correspondente à quantidade de pessoas que se disseram prejudicadas. Em seguida, é aplicada uma multa de acordo com o faturamento da empresa.