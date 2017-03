Localizado corpo de universitário que pulou da Ponte Afonso Pena em Itumbiara

O corpo de Hugo José Ribas, de 20 anos, foi localizado no Rio Paranaíba, em Itumbiara, na região Sul do Estado, na manhã deste domingo (5). O universitário era natural de Quirinópolis e morava no município onde cursava Engenharia Civil. O estudante e dois amigos pularam da Ponte Afonso Pena, também conhecida como Ponte de Furnas, na tarde desse sábado (4).

Os colegas de Hugo contaram que a intenção do trio era chegar até a margem em um local conhecido como “Prainha do Gesmar”. No entanto, assim que saltou dos cerca de 6 metros e caiu na água o universitário começou a se debater, falou que estava cansado e não dava mais conta.

Segundo o assessor do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Itumbiara, Fabiano Tizzo, um dos colegas chegou a rebocar o jovem por cerca de 100 metros, mas também ficou cansado. “O colega contou que pediu para Hugo ficar boiando, que ele ia até a margem buscar um caiaque para resgatá-lo, mas enquanto ele nadava, o jovem submergiu e não foi mais visto. Eles contaram ainda que o jovem não sabia nadar muito bem”, explicou Tizzo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as buscas começaram, sem êxito. “O rio estava cheio, cinco metros acima do leito de hoje. O volume oscila muito devido a abertura das comportas. Além disso, havia uma pequena correnteza e a água estava turva”, ponderou o bombeiro.

Ao final da tarde as buscas foram suspensas e recomeçaram às 6h40 deste domingo. Às 10h40, o corpo de Hugo foi localizado a cerca de 10 metros do local indicado pelos amigos e a uma profundidade entre 18 e 20 metros.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e somente o laudo indicará se a morte foi por afogamento ou mal súbito.

Alerta

De acordo com o bombeiro Fabiano Tizzo não é a primeira vez que é registrado óbito no local. O local é perigoso, não recomendado para banho, tem correnteza e possui placas dos bombeiros orientações.

O rio oferece um rebojo, que é uma rotação em espiral, com profundidade de 7 a 8 metros chegando até 32 metros próximo ao leito principal do Rio Paranaíba.

Em relação à Ponte Afonso Pena, o bombeiro esclarece que ao pular de uma altura de cerca de 6 metros a pessoa pode sofrer um mal estar, lesionar membros no momento em que atingir a água ou até mesmo morrer.