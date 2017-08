Lobo-guará é encontrado ferido em canteiro central na BR-153, em Hidrolândia

Um lobo-guará foi encontrado ferido na manhã desta quarta-feira (9) no canteiro central da BR-153, na altura do quilômetro 545, sentido Norte, no município de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, uma equipe da empresa avistou o animal durante uma inspeção de rotina. Em seguida, as áreas responsáveis da Triunfo Concebra foram acionadas.

Ainda segundo a concessionária, o lobo, já adulto, pode ter sido vítima de atropelamento, já que o quadril estava imóvel e ele não conseguia se sustentar com os membros posteriores.

O resgate do animal, considerado um dos símbolos do Cerrado, foi feito pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O lobo foi encaminhado para a capital goiana e será examinado para a verificação de suas condições e para o encaminhamento adequado com relação ao tratamento.