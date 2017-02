Lixo e buracos voltam às ruas de Goiânia

Assim que iniciou sua nova gestão, Iris Rezende (PMDB) indicou a criação de forças-tarefa para solucionar de modo imediato dois problemas deixados nas ruas pela administração anterior, de Paulo Garcia (PT), a coleta de lixo e os buracos nas ruas. Um mês após os trabalhos, porém, goianienses voltam a sofrer com o acúmulo dos resíduos nas portas de suas casas e com as falhas no asfalto de toda a cidade. O Paço afirma que os trabalhos de manutenção da cidade continuam sendo feitos, mas, no caso dos buracos na malha asfáltica, deve ficar em dia em um mês.

Em relação à coleta de lixo, o prazo dado pelo presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Denes Pereira, é de normalização em 15 dias. Uma nova força-tarefa deve ser iniciada nesta semana. O principal problema é com relação à frota de caminhões. De um total de 74, apenas 25 estavam aptos para o serviço ontem. O restante estava na garagem da Comurg aguardando reparos e manutenção. Além disso, a Comurg só tem acesso a 69 veículos, já que a Tecpav, que locava à administração 14 veículos, hoje só disponibiliza nove.

A reportagem do POPULAR percorreu diversos bairros de Goiânia na tarde de ontem para verificar a situação da coleta de lixo. Na Região Norte, todas as ruas do Setor Goiânia 2 estavam com suas lixeiras abarrotadas de sacolas com os resíduos. Nos condomínios residenciais a situação é ainda pior, devido a quantidade de lixo produzido e, logo, estocado nas lixeiras e que já tomam as calçadas de acesso aos edifícios. Segundo moradores, o caminhão da Comurg não percorria o local há 15 dias. Às 16 horas, a reportagem encontrou um caminhão da Comurg na Avenida Pedro Paulo de Souza.

Improviso

Proprietário de um açougue na Avenida Boulevard Conde dos Arcos, Léo Borges, de 32 anos, confirma o período de 15 dias sem coleta. “Tive de comprar galões de 200 litros para acomodar o lixo aqui na porta, porque já não tinha onde colocar e o cheiro estava insuportável.” O mesmo problema ele passa em casa, já que também mora no Goiânia 2. “Em todo lugar está assim no setor. Passei agora há pouco (tarde de ontem) no Santa Genoveva e um caminhão estava recolhendo por lá, aqui não.”

A coleta também não passa regularmente no Setor Criméia Leste e no Santa Genoveva foi possível verificar ruas com sacos de lixo acumulados nas residências. No Setor Jaó, todas as ruas percorridas, com exceção da Avenida Professor Venerando de Freitas, também estavam com lixeiras cheias. O mesmo problema foi percebido no Urias Magalhães, Conjunto Itatiaia, Vila Maria Dilce, Della Penna, Santo Hilário e outros.