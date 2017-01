Lixo desde antes do Natal

As calçadas do Setor Rio Formoso, região Sudoeste de Goiânia, estão com lixo acumulado desde antes do Natal, dizem moradores. “O resto da ceia está aí até hoje”, afirma o comerciante Diego Marques, de 30 anos, apontando para os amontoados de sacolas e sacos plásticos com lixos acomodados na porta de cada casa e comércio. Os sacos de lixo ficam empilhados em lixeiras ...