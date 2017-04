Lixeiro diz que estuprou criança porque ela usava roupa curta: ‘Cumprimentava com sorriso indecente’

Um homem, de 33 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (7) suspeitos de estuprar uma menina de 12 anos. Ele justificou o crime alegando que a criança vestia “roupas curtas” e o cumprimentava com “sorrido indecente”.

O caso aconteceu hoje, por volta das 10 horas, no bairro Piedade, em Itaúna, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo informações do Bhaz, ele teria passado a mão nas partes íntimas da menina, que contou para a mãe. A Polícia Militar foi acionada.

Ainda de acordo com a reportagem, o coletor de lixo admitiu o abuso e disse que a menina passa todos os dias por ele com “vestes curtas” e o cumprimenta com “sorriso indecente”.

Ele alegou que “confundiu as coisas” e se disse arrependido do que fez.