Link do ProUni aparece na internet, mas MEC diz que resultado ainda não saiu

Apesar de o link para verificar o resultado ter aparecido na página do Programa Universidade para Todos (ProUni), o Ministério da Educação (MEC) esclarece que os nomes dos selecionados em primeira chamada ainda não estão disponíveis. O sistema estava apenas sendo preparado nesta manhã e não há previsão de horário para a divulgação.

A confusão fez com que a hashtag ProUni aparecesse entre as mais citadas no Twitter. Ao clicar no botão de resultado na página, os estudantes acessavam um espaço que explicava como funciona o programa. O link para o resultado já foi retirado da página e agora aparece a mensagem: "Aguarde o resultado da 1ª chamada".

"Se tem uma coisa que eu aprendi no dia de hoje, é de como funciona o #prouni, mas já o resultado meu caro, nada ainda", diz um usuário do Twitter.

O edital do programa prevê a divulgação do resultado para hoje (6), mas não especifica o horário. A pasta diz que a primeira chamada estará disponível "durante o dia".

Resultado

Os estudantes poderão acessar a página do programa na internet ou entrar em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone 0800-616161.

Os candidatos pré-selecionados têm até o próximo dia 13 para apresentar à instituição de ensino documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação do candidato.

O resultado da segunda chamada do programa será divulgado no próximo dia 20. Os alunos que não forem selecionados nessa etapa ainda terão a chance de participar da lista de espera, que deve ser divulgada nos dias 7 e 8 de março.

O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de educação superior de todo o país. A seleção dos candidatos é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Neste processo seletivo, são oferecidas 214.110 bolsas de estudo. O número representa crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram ofertadas 203.602 bolsas.