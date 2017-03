Linha 206 terá desvio temporário a partir de segunda-feira em Aparecida de Goiânia

A linha 206 - PC Mabel/Chácara São Pedro - irá trafegar por um desvio temporário a partir da próxima segunda-feira (3), em Aparecida de Goiânia.

Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), as mudanças no trajeto são temporárias e ocorrem devido à interdição de um trecho da rua 2, no bairro Chácara São Pedro, no município, para realização de obra viária.

O tráfego dos ônibus pelo desvio deve ocorrer por, aproximadamente, três meses, que é o prazo previsto pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia para a conclusão da intervenção no local. A CMTC informa que, neste período, a linha 206 vai circular pela rua Walter C. Carrijo, rua 82, rua 3, retorna à rua 2, em trecho liberado, seguindo o itinerário normal.

Haverá alterações também no embarque e desembarque. Devido à interdição, os pontos das ruas 1 e 2 serão desativados temporariamente e o atendimento vai ocorrer em novo ponto na via de acesso 1, próximo à rua 1.

A equipe técnica da CMTC vai acompanhar os impactos das alterações e a população pode entrar em contato 0800 646 1851/ 3524-1851 (Ouvidoria) e whatsapp 9943-1620 e também na sede da companhia, na 1ª Avenida, 486, Setor Leste Universitário.