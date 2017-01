Limpeza e roçagem de lotes serão intensificadas nesta sexta em Aparecida

A partir desta sexta-feira (6), a limpeza e roçagem de lotes baldios e ilhas de Aparecida de Goiânia serão intensificadas, segundo a prefeitura. A ação beneficiará todos os bairros, mas o primeiro será o Jardim Helvécia.

Serão executados trabalhos de roçagem, varrição, jardinagem e retirada de entulho. Para conseguir atender todos os bairros, a cidade foi dividida em três áreas. Cerca de 600 servidores se distribuirão entre as regiões do Setor Garavelo, Central e Santa Luzia. As equipes contarão com 20 tratores, seis caminhões, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira para realizar os serviços. A previsão é que em 120 dias a ação integrada em todos os bairros seja concluída.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes, apesar da obrigação de manter o lote particular limpo ser do proprietário, quando este não realiza a limpeza, a prefeitura faz a roçagem e cobra o serviço por meio do Imposto Territorial Urbano (ITU). “Como o mato está muito alto e prejudica a população a prefeitura acaba executando o serviço, mas o proprietário do lote precisa se conscientizar e realizar o serviço de limpeza”, destaca o secretário.