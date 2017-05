Liminar proíbe greve de motoristas na segunda-feira (15) na Grande Goiânia

O vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Goiás, desembargador Paulo Pimenta, determinou, na noite da quinta-feira (11), ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado de Goiás (Sindittransporte) que se abstenha de deflagrar a greve na Região Metropolitana de Goiânia prevista para a próxima segunda-feira (15) A liminar foi deferida no Dissídio Coletivo de Greve proposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET).

O desembargador decidiu, ainda, que, em caso de descumprimento, o sindicato deverá pagar multa diária de R$ 10 mil. Também foi designada audiência de conciliação para o dia 15 de maio, às 15h30, no auditório do Tribunal Pleno do TRT.

Na liminar, o desembargador afirmou que o direito de greve é constitucionalmente garantido aos trabalhadores, mas não é absoluto, pois deve observar condições e limites previstos em lei. Nesse sentido, reconheceu que é imprescindível haver tentativa frustrada de negociação pacífica entre os sindicatos envolvidos antes da deflagração da greve, o que, segundo ele, não ocorreu.

Ele acrescentou que a negociação entre os sindicatos encontra-se em curso, já que proposta sugerida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em audiência ocorrida no dia 10 de maio seria apresentada pela entidade patronal em sua assembleia prevista para ocorrer nesta sexta-feira (12). Já o sindicato profissional realizará assembleia no domingo, dia 14, quando os trabalhadores irão analisar a proposta do MPT.

Por fim, o desembargador concluiu que, mesmo que eventual recusa da proposta pelo sindicato configurasse negociação frustrada, não haveria tempo para que o Sindittransporte realizasse nova comunicação de greve com a antecedência necessária.