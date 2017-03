Liminar determina que hospitais não podem cobrar por itens adicionais em acomodações

Em caráter liminar, a Justiça determinou no último dia 24 de fevereiro, que hospitais de Goiânia estão proibidos de cobrar dos pacientes qualquer valor pelo uso de comodidades instaladas nas acomodações das unidades médicas. A ação foi ajuizada após inúmeras reclamações serem protocoladas na Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon) Goiás a respeito das exigências indevidas feitas pelos hospitais.

Na decisão, ficou estabelecido que o não cumprimento da decisão vai resultar em uma multa diária no valor de R$ 5 mil a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, para cada hospital demandado.

O desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) se posicionou favorável ao Procon Goiás, representado pelos procuradores Eduardo Miranda e Leandro Eduardo da Silva.

De acordo com o procurador Leandro Eduardo, a determinação é válida somente quando não for oportunizado ao paciente escolher entre as opções por acomodações simples ou completas. Ele explica que se o consumidor estiver ciente e optar pelo quarto com acessórios, o estabelecimento tem legitimidade para cobrar a diferença.

“Por outro lado, sem expressa oportunidade de escolha e nos casos em que todos os quartos oferecidos pelo estabelecimento contemplarem ar condicionado, frigobar e televisão, dentre outros, não pode o consumidor ser obrigado ao pagamento adicional”, esclarece.

Batalha judicial

Em matéria do O POPULAR do mês de fevereiro, o Procon Goiás recorreu da decisão judicial que permitia cobrar dos pacientes por serviços adicionais, como frigobar e ar condicionado, caso não estejam no contrato.

O órgão sustenta que a decisão do juiz Ricardo Prata, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, foi superficial e sem análise jurídica aprofundada. Antes de levar o caso à Justiça, o Procon-GO tentou negociar com empresários, sem sucesso.