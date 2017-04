Licitação prevê compra de 3,6 milhões de palitos de fósforos

A possibilidade de compra de 1,5 mil pacotes de fósforo com um montante investido na ordem de R$ 45 mil, para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), chamou atenção na publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira. Se a compra for realizada em sua totalidade, a Ageto, ligada à Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, terá 3,6 milhões de palitos de fósforo para utilizar nos próximos 12 meses.

Questionada sobre a destinação dos itens a Ageto informou por meio de nota que a “ata homologada e publicada no DOE trata-se de registro de preços para aquisição de produtos destinados ao atendimento das residências rodoviárias que são responsáveis pela manutenção rotineira da malha Rodoviária Estadual”, diz o comunicado.

Ao todo a Agência mantém sete destes espaços nos municípios de Porto Nacional, Araguaína, Tocantinópolis, Guaraí, Gurupi, Dianópolis e Paraíso do Tocantins. O superintendente de Manutenção e Conservação Rodoviária, Gilvamar Moreira, disse que em cada residência cerca de 20 pessoas ficam alojadas. “São 10 sessões [equipes] em cada uma, ou seja, são pelo menos 10 fogões queimando todos os dias”, explica ao ressaltar que “a Ageto é um órgão diferente, pois as pessoas trabalham fora de casa”.

A adesão em questão apresenta a possibilidade de o órgão adquirir seis tipos de produtos que atingem o valor total de R$ 229.949,00. Entre eles estão 500 fardos de papel higiênico, com 8 rolos de 250 metros cada e um investimento previsto na ordem de R$ 60 mil. A Ata também prevê a aquisição de 1.000 pacotes com 100 unidades de saco reforçado para lixo (100 litros), com a possibilidade de investimento na ordem de R$ 89 mil e ainda 500 unidades de sabonete líquido aroma erva doce, que podem custar aos cofres públicos o valor de R$ 20 mil.

Segundo a Ageto, os produtos são “habitualmente utilizados” em seus serviços “e podem ou não serem adquiridos durante o período de vigência da Ata que é de 12 meses” dependendo da demanda de suas unidades descentralizadas.

Conforme o que estabelece a lei 8666/93, a Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial para Registro de Preços, é utilizada para que, dentro da conveniência da Administração pública, a contratação seja feita. “O Registro de Preços não gera vínculo contratual entre o Estado e a empresa detentora da Ata”, informa a Ageto na nota.

Uma ata de registro de preços, conforme a legislação brasileira vigente, é um recurso usado para contratar bens e serviços. Além do pregão, modalidade de licitação utilizada pela Ageto, a Administração pode ainda usar a concorrência. Quanto às empresas, assumem o compromisso de fornecer a preços e prazos conforme o registrado na Ata pelo prazo determinado.