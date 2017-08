Licença para o uso do solo em Goiânia passa a ser emitido em até 24 horas

A Prefeitura de Goiânia lançou nesta quinta-feira (10), o projeto "Uso do Solo Fácil", a obtenção da licença, que antes demorava no mínimo 30 dias, agora será concedida em até 24 horas.

“Lançamos o Alvará Fácil há 100 dias, que diminuiu o prazo de cinco meses para apenas 24 horas, mas o Uso do Solo travava em 30 dias, em média, o empreendimento, fato que não ocorrerá mais”, destaca o secretário de Planejamento e Urbanismo (Seplam), Agenor Mariano.

A gestão também lançou o Mapa Digital Fácil, que disponibiliza à população a ortofoto, que é a representação fotográfica do município com informações e distâncias atualizadas da ocupação urbana. As informações são usadas para o planejamento urbanístico, estudos nas áreas de arquitetura e urbanismo e para decisões de empreendimentos de toda natureza.

Para o corretor de imóveis Heliomar Alves, o Mapa Digital Fácil facilitará o estudo das distâncias que escolas, hospitais, praças e parques estão de um empreendimento e, assim, viabilizará o fechamento de negócios. 'Todo imóvel tem uma vocação e o Mapa Digital Fácil vai ajudar a identificá-lo e, com isso, impulsionar as vendas e desenvolver a cidade', acredita.

Até então, os estudantes, engenheiros e investidores que precisavam do Mapa Digital da cidade tinham que solicitar na prefeitura e esperar meses para ter acesso, via CD's, às informações, gerando demora e custos. O acesso agora passa a ser online.

Balanço

Agenor Mariano fez um balanço dos 100 dias do lançamento do Alvará Fácil. No período, foram cadastrados 564 engenheiros, 840 projetos liberados e 172 mil m² de áreas aprovados. O fim da burocracia gerou seis mil empregos diretos.