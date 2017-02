Liberado trecho da BR-153 que estava interditado por risco de desmoronamento

Foi liberado na madrugada desta sexta-feira (24), o trecho da BR-153, na altura do quilômetro 219, em Colinas do Tocantins, a 262 km de Palmas. A via havia sido interditada por risco de desmoronamento, na manhã de quinta-feira (22).

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foram realizadas ações emergenciais de manutenção e não há mais risco de novo desmoronamento. Entretanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ainda serão realizadas novas obras no local afetado.