Lição vinda de Hiroshima

Um dos sobreviventes da bomba atômica lançada em Hiroshima, o diretor da Associação Hibakusha Brasil pela Paz, o japonês Kunihiko Bonkohara, de 75 anos, esteve no lançamento do fórum. Ele estimulou as vítimas do acidente com o Césio-137 a reivindicarem seus direitos, como aposentadoria e tratamento em saúde. Afirmou que, depois de 30 anos de luta, somente agora o governo japonês mandará verbas às vítimas da bomba nuclear que moram fora do país asiático.

Bonkohara se mudou para Hiroshima quatro meses antes do lançamento da bomba, por causa do trabalho do pai, um engenheiro civil que havia sido transferido. Tinha 5 anos de idade no dia da tragédia e estava a dois quilômetros do epicentro da explosão. Ele e o pai foram atingidos pela chuva negra. A mãe e a irmã mais velha, que haviam trabalhavam no centro da cidade, morreram. Bonkohara se casou com uma brasileira, em 1988, e, depois, começou a contar sua história, auxiliando as vítimas de acidentes radioativos a se mobilizarem.