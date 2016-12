Leonardo Vilela: “Se há problema, tem de ser resolvido entre a OS e o fornecedor”

Qual a avaliação do senhor sobre a implantação de organizações sociais na saúde? Extremamente positiva. Tivemos aumento significativo no número de atendimentos. Tanto nos atendimentos ambulatoriais quanto nas cirurgias, nas internações em enfermaria e de UTI. O custo com esses atendimentos foi o mesmo, acompanhando a inflação. Praticamente dobramos o aten...