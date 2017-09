Leitores de O POPULAR relatam falta de água em Goiânia em setores não listados pela Saneago

A ausência de água em Goiânia continua, assim como os problemas no dia a dia para a população da capital. A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) listou 20 bairros de Goiânia e mais cinco de Aparecida onde o abastecimento de água está sendo afetado. Mas leitores do jornal O POPULAR informaram através do Whatsapp e do Facebook que vários setores não listados estão também sem abastecimento desde sábado (2).

O fato está causando transtornos na rotina da população e até mesmo em escolas, tornando uma barreira para alunos e para os pais que trabalham no período em que os filhos estudam.

De acordo com a leitora Maria Hellena Parreira, a escola Vila Rosa, em Goiânia, liberou as crianças às 15h nesta segunda-feira (4) por falta de água. “Como vamos fazer com as crianças que precisam estar na escola enquanto nós pais trabalhamos?! Deixo aqui minha indignação, minha revolta com esse descaso.”

Segundo Ella Morgana Campos, os setores Vera Cruz I e II, Estrela do Sul e cidade Satélite São Luiz, em Aparecida de Goiânia estão sem água. “Absurdo a Saneago não informar antes para a população. E, além disso, em nota não citar esses bairros”, diz a leitora.

“Meu bairro está faltando água desde ontem (domingo) à tarde. É o Residencial Forteville Goiânia. Não avisaram nada”, diz Maria Aparecida Nolêto de Brito.

Outro setor que não consta na lista da Saneago, mas que foi reclamado pelos leitores é o Santa Rita IV. De acordo com a Angelita Camilo, o setor está sem água desde sábado. “Não há problema de racionamento, mas tem que avisar a população com antecedência."

O síndico Paulo Fernandes, informou que no setor Jardim Ana Lúcia, em Goiânia, está sem água há dois dias e os moradores estão usando a água do reservatório do condomínio. “A Saneago informa através dos meios de comunicação que nosso setor não esta incluso nos 25 bairros que estão com racionamento”, diz Paulo.

“Boa tarde. Meu nome é Krisney Soares e moro no setor Jardim Presidente, que apesar de não constar na lista da Saneago de bairros sem o fornecimento de água, estamos sem desde a tarde de domingo. Até o momento não consegui nenhum contato com a empresa”, afirma o internauta.

De acordo com Maria Alves Carvalho, a falta de água está impossibilitando os moradores do residencial Forteville de ir trabalhar e os estudantes de ir para escola. “Outros vários bairros próximos, como Santa Fé e Bougainville estão deixando de fazer suas atividades dentro e fora de casa por conta da ausência de água. Espero que a Saneago tome providências o mais rápido possível”, diz Maria Carvalho.

O leitor Marcelo Xavier informou que o Setor Sudoeste esta fora da lista da Saneago, mas está sem água desde a tarde desse domingo (3). Ele informou que ligou no telefone da empresa, mas que ninguém atende. Apenas é ouvida uma mensagem gravada que diz que não é possível realizar a chamada e tentar mais tarde.

Já Emerson Cardoso e Clarice Souza reclamam da falta de água no Setor Jardim América. Clarice disse que está sem água na Rua C-145 desde a tarde deste domingo.

A falta de água no Parque Anhanguera I foi relatada pelo leitor Danilo Franquilino. Ele mora na rua Afonso Pena e diz estar sem água desde domingo (3) à tarde.

A Jozilayne Amorim, moradora da rua MDV 43, do Setor Moinho dos Ventos, disse que a região está sem água desde sábado (2).

O seguidor do O POPULAR Osama Mattos, que mora em Campinas, afirma que há uma semana que a água está acabando no período da tarde e só retorna na madrugada na região.

Leia abaixo a nota da Saneago:

A Saneago informa que o Rio Meia Ponte está apresentando significativa redução de sua vazão, prejudicando a captação de água bruta para tratamento e distribuição para a população da Grande Goiânia. Ações de fiscalização estão em andamento pela Secima e Delegacia do Meio Ambiente na bacia do Rio Meia Ponte acima da captação.

A Saneago ressalta que não está havendo racionamento de água e que está tomando todas as medidas possíveis para solucionar o problema no abastecimento de água, inclusive com a realização de obras de ampliação da produção, mas pede à população que economize água tratada e faça o uso mais racional possível de suas reservas domiciliares neste período.

Informamos que estão afetadas as regiões dos bairros de Goiânia: Jd. Petrópolis, São Domingos II, Bairro Floresta, Sollar Ville, Maysa, Jardim Atlântico, Faiçalvile, Marques de Abreu, Novo Horizonte,Vila Rosa, Orientville, Caravelas, Grajaú, Itaipu, Goiânia Viva, Jardim Guanabara, Aldeia do Vale, Orlando de Morais, Vale dos Sonhos, Itatiaia (zona alta); e Aparecida de Goiânia: Garavelo, Bairro Cardoso, Bairro Hilda, Vila Mariana, Jd Helvécia.