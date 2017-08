Lei que obriga a execução do hino de Goiás em solenidades é sancionada

A execução do hino nacional e também de Goiás passou a ser obrigatória em solenidades cívicas em todo o Estado após a sanção da Lei nº 19805/17 pelo governador Marconi Perillo (PSDB). O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (28).

A determinação é de que os hinos devem ser tocados em solenidades em escolas estaduais, eventos esportivos amadores e eventos culturais organizados pelo poder público. A nova Lei foi proposta pelo deputado Sérgio Bravo (Pros) e aprovada em definitivo em sessão ordinária realizada no dia 29 de junho.

O parlamentar cita como exemplo os Estados do Sul do Brasil que já editaram lei tornando obrigatória a execução de seus hinos nos eventos esportivos, “tornando-os conhecidos em todo o território nacional, já que diversos jogos são transmitidos ao vivo para todo o País”.

Para ele como Goiás não contava com igual dispositivo, o hino estadual é muitas vezes desconhecido até mesmo por parte do povo goiano. “A Lei visa, portanto, dar ampla publicidade ao hino do Estado de Goiás, especialmente nos campeonatos esportivos que são transmitidos pelas emissoras de televisão”, explica o deputado. O texto da Lei determina que a mesma entra em vigor imediatamente à sua publicação.