Lei isenta autoescolas de IPVA em Goiás a partir de 2018

Os Centros de Formação de Condutores (CFC) serão isentos de pagar IPVA em Goiás a partir de 2018. É o que diz a Lei número 19.616 publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (6). A isenção tem vigência de dois anos, até 2020, limitada a 3,1 mil veículos e para obtê-la as autoescolas devem obedecer às exigências da Lei.

Além disso, a isenção será para carros ou motos com até cinco anos de utilização, e para ônibus com até oito anos. Como justificativa para a medida, o governo estadual relata que a medida “medida busca minimizar os efeitos da crise enfrentada pelo setor, possibilitando a continuidade da prestação de serviços ofertados pelos CFC”.

O POPULAR já havia mostrado em edição do dia 25 de março deste ano que os futuros condutores, contudo, não devem sentir no bolso os efeitos da Lei. Mesmo com a isenção, os valores das aulas práticas devem se manter. (Veja mais)

O número de veículos indicado pelos CFC poderá ser alterado quando ocorrer novo credenciamento limitando-se a um veículo de duas rodas e dois de quatro rodas por empresa, assim como para o CFC que apresentar crescimento de candidatos/condutores de veículos automotores, com processos concluídos, com a realização do exame de prática de direção veicular, desde que atendidos os critérios estabelecidos em regulamento pelo Detran para a concessão do benefício, devidamente comprovado pela entidade executiva de trânsito de Goiás.

Exigências legais

Para obter os benefícios, os CFC deverão, a partir de 2018, adequar a fachada da sede da firma ao layout normatizado pelo Detran; comprovar participação em curso de aperfeiçoamento ou atualização determinada pelo Detran para todos os instrutores de trânsito vinculados ao CFC; obter acréscimo progressivo no índice de aprovação de seus candidatos no exame de prática de direção veicular no exercício anterior; e não-penalização, a partir e 1° de janeiro de 2017, com suspensão por período superior a 30 dias, nos últimos seis meses anteriores à concessão da isenção do imposto.