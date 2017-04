Lei do Concurso entra em vigor em Goiás e proíbe provas só para cadastro de reserva; veja mudanças

Após idas e vindas, a chamada Lei do Concurso Público vai entrar em vigor na próxima segunda-feira (10) em Goiás. A Lei tem como objetivos disciplinar e organizar o rito de ingresso na carreira do serviço público.

A proposta passa a ser aplicável aos cargos públicos, civis e militares, e empregos púbicos dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista). Os concursos públicos poderão feitos pela administração pública de forma direta ou indireta. A Lei também trata das fases interna (atos preparatórios) e externa (posterior à publicação do edital) dos certames públicos. Outro ponto que regra visa atender é o combate da tentativa de burlar e fraudar os concursos públicos.

Conforme a norma, a decisão a respeito do quantitativo de cargos/empregos será estabelecida por ato administrativo motivado, que deverá levar em conta o número de cargos e empregos vagos; o número de comissionados, contratados e terceirizados; o número de estagiários; a perspectiva dos que se encontram em via de se aposentar compulsoriamente; e a existência de concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado e com candidatos aprovados e não nomeados Com isso, é vedada a realização de concurso público que tenha por objetivo, exclusivamente, promover a composição do cadastro de reserva.

A Lei do Concurso Público também trata do Edital, determinando que este tenha as seguintes informações obrigatórias: identificação da comissão organizadora e banca examinadora; cronograma indicativo dos cargos e/ou empregos públicos a serem preenchidos, explicação resumida da relação existente entre cada disciplina e as atribuições do cargo e/ou emprego público: explicação detalhada da metodologia de avaliação de cada fase do concurso, inclusive das provas discursivas e orais; e possibilidade de limitação do número de aprovados em cada etapa ou fase.

Com a lei entrando em vigor, os editais de concursos estaduais serão publicados uma vez no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 60 dias da realização da primeira prova. Fica estabelecido que o período de inscrição será de, no mínimo, 30 dias e o valor da inscrição não poderá ser superior a 1% do valor correspondente à remuneração inicial atribuída em lei para o cargo ou emprego público pretendido.

Passa também a ser proibida a realização, na mesma data, de provas para o provimento de cargos e/ou empregos públicos integrantes de carreiras diversas no âmbito do Executivo.

As fases dos concursos passam a ser compostas da seguinte forma: prova escrita objetiva, prova escrita discursiva, prova oral, prova de aptidão física, prova de conhecimentos práticos, exame médico, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e avaliação de títulos.

Os candidatos não classificados dentro de determinado número máximo de candidatos, ainda que tenham atingido a nota mínima, serão considerados automaticamente reprovados no concurso público e todos os resultados das provas dos concursos públicos são recorríveis administrativamente

Além disso, é vedada a participação em comissão julgadora, banca examinadora, coordenador, fiscal da sala ou em qualquer função atinente à realização do concurso, de cônjuge ou parente do candidato, em linha reta ou colateral, natural ou civil, até terceiro grau.

Elaboração

Para chegar no texto final, a Assessoria Técnica da Casa Civil preparou um anteprojeto de lei e promoveu também, no seu site, consulta pública sobre o tema pelo prazo de 30 dias (de 1º a 31 de março de 2016). A consulta resultou em 3.173 contribuições dos cidadãos, entre críticas, observações e sugestões. Foram ouvidos também os seguintes órgãos: Secretarias de Gestão e Planejamento e de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Controladoria Geral do Estado (CGE). O Ministério Público também deu sua contribuição.